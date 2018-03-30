Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor: 1-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Milli aranın ardından lig heyecanı tüm hızıyla yeniden başlarken ev sahibi Sivasspor 47'de Bifouma'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yiğidolar'ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de heyecan milli takımlar arasından sonra tüm hızıyla yeniden başladı. 27. haftanın açılış maçı olan kritik müsabakada Demir Grup Sivasspor, konuğu Kardemir Karabükspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti ve önemli bir üç puan elde etti. Yiğidolar’ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Ev sahibi ekip 47’de Thievy Bifouma’nın golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sivasspor bu sonuçla puanını 41’e yükselterek maç fazlasıyla 7. sıraya çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan ve direnç gösteren Karabükspor ise 12 puanla son sırada kaldı.

MAÇ KADROSU

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