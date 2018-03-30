Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor: 1-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor maçı ile başladı. Milli aranın ardından lig heyecanı tüm hızıyla yeniden başlarken ev sahibi Sivasspor 47'de Bifouma'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yiğidolar'ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
22:0230 Mart 2018
0
Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor: 1-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de heyecan milli takımlar arasından sonra tüm hızıyla yeniden başladı. 27. haftanın açılış maçı olan kritik müsabakada Demir Grup Sivasspor, konuğu Kardemir Karabükspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti ve önemli bir üç puan elde etti. Yiğidolar’ın evinde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

MAÇIN KRİTİK POZİSYONLARISivasspor – Kardemir Karabükspor

Ev sahibi ekip 47’de Thievy Bifouma’nın golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sivasspor bu sonuçla puanını 41’e yükselterek maç fazlasıyla 7. sıraya çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan ve direnç gösteren Karabükspor ise 12 puanla son sırada kaldı.

MAÇ KADROSU

30 Mart 2018 Türkiye Futbol Federasyonu, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, lisanslı şekilde görev yapan futbol menajerlerine kulüpler tarafından yapılan ödemelerin listesini yayınladı. Galatasaray, futbolcu menajerlerine en çok para ödeyen takım olurken en az ödeme yapan takım ise Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor spor toto süper lig
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER