Cengiz Ünder’den Bologna deplasmanı öncesi kötü haber

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, antrenmanda sakatlık geçiren Cengiz Ünder'in Bologna deplasmanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Roma’da forma giyen genç yıldızımız Cengiz Ünder, takımının Roma ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik Direktör Eusebio Di Francesco yaptığı açıklamada Cengiz’in antrenmanda sakatlık geçirdiğini ve yarın Bologna deplasmanına götürülmeyeceğini açıkladı.

Son haftalarda kendisine ilk 11’de yer bulan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Cengiz Ünder’in, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 4 Nisan’da deplasmanda Barcelona ile oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Kevin Strootman`dan Cengiz Ünder hakkında güldüren yorum Roma'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Kevin Strootman taraftarların sorularını yanıtladı. Bir taraftarın Cengiz Ünder hakkındaki sorusuna cevap veren Strootman, genç futbolcu ile saha içindeki iletişimlerine dair komik bir anıyı paylaştı. İlgili Haberi Oku