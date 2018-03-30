Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan TJK Başkanı Serdal Adalı’ya ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, Üst üste ikinci kez TJK'da başkan seçilen Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serdal Adalı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Jokey Kulübü’nün Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurulu’nda ikinci kez TJK başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Orman’ın yanı sıra Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı Umut Güner, Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse, İletişimden Sorumlu Üye Candaş Tolga Işık, Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı. Şenol Güneş`ten İngiliz basınına Cenk Tosun itirafı Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku