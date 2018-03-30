Başakşehir’in savunması yaralı

Medipol Başakşehir'in sol beki Gael Clichy ile sağ beki Junior Caiçara geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşılaşmasında gördükleri kartlar nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyecekler. Zorlu Akhisar deplasmanı öncesi iki önemli oyuncusunu kaybeden turuncu-lacivertlilerde bu futbolcuların yerine Alparslan Erdem ve Uğur Uçar'ın forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de kadro sıkıntısı baş gösterdi. Bu sezon özellikle şampiyonluk yolundaki kritik maçlara önemli oyuncularından yoksun çıkan turuncu-lacivertliler, Akhisar deplasmanında da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Caiçara ve aynı mücadelede sarı kart görerek Clichy’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Mossoro da Manisa temsilcisine karşı sahada olamayacak.

Bekler değişecek

Turuncu-lacivertli takımda, ilk 11’in değişmezlerinden olan sol bek Gael Clichy ile sağ bek Junior Caiçara’nın cezalı olmaları nedeniyle T.M. Akhisarspor karşısında Alparslan Erdem ve Uğur Uçar oynayacak. Geride kalan 27 maçın 25’inde görev alan ve 2 bin 250 dakikada sahada kalan Fransız yıldız Clichy, bu süreçte takımına 4 asistlik bir katkı sağladı. Caiçara ise 24 müsabakada 2 bin 122 dakika turuncu-lacivertli formayı giydi ve 5 asist yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın bu iki futbolcunun yokluğunda kanat organizasyonlarında herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise merak konusu…