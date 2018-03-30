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Bafetimbi Gomis’ten anlamlı ziyaret!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Ulus Liv Hospital'da Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
18:0630 Mart 2018
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Bafetimbi Gomis’ten anlamlı ziyaret!

Türkiye'ye geldiği günden bu yana gerek oynadığı futbolla gerekse de sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle büyük takdir toplayan Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, daha önce İstanbul ve Fransa'da yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de özel bir hastanede Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Gomis, çocuklarla sohbet ederken, forma ve atkı hediye etti. Gomis ayrıca çocuklar için günün anlam ve önemi hatırasına bir de pasta kesti.

30 Mart 2018 Galatasaray`dan NTV`ye akreditasyon yasağı hakkında yeni karar Yayın hayatına son veren NTV Spor'da yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor'a akreditasyon yasağı getiren Galatasaray, görüşmeler sonucunda bu yasağı kaldırdığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Bafetimbi Gomis galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:26 | 30.03.2018
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