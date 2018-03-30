Aziz Yıldırım kimdir? İşte Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık Fenerbahçe serüveni!

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım 13. kez başkan seçilmek için Ali Koç'a karşı yarışacak. Peki ilk kez 1998 yılında 1 oy farkla kazanan Aziz Yıldırım kimdir? Başkanlığı döneminde Fenerbahçe başarıları neler? İşte 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi...

15 şubat 1998 yılında yılında gerçekleştirilen genel kurulda Vefa Küçük’e karşı 1 oy farkla kazanarak Fenerbahçe başkanlığı koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 20. yılını geride bıraktı. 20 yıllık dönemde 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere toplam 12 kongrede başkan seçilen Aziz Yıldırım, daha önceden Ali Koç’un adaylığını açıkladığı 2-3 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden başkanlık koltuğuna oturabilmek için adaylığını açıkladı. Peki Aziz Yıldırım kimdir? 20 yıllık başkanlığında Fenerbahçe ile hangi başarıları yakaladı? İşte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe başarıları…

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE FENERBAHÇE BAŞARILARI

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü.

Aziz Yıldırım’ın başkanlık yaptığı 20 yılda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’de 9 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

Profesyonel dönemde Fenerbahçe Futbol Takımı, Faruk Ilgaz’ın başkanlığında 3, Ali Şen, Emin Cankurtaran, İsmet Uluğ başkanlığında ikişer, Agah Erozan, Hasan Kamil Sporel, Fikret Arıcan ve Metin Aşık dönemlerinde de birer kez şampiyon oldu.

Aziz Yıldırım’ın kulüp başkanlığı döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı’nın ligdeki dereceleri şöyle:

Sezon Derece

1997-1998 2.

1998-1999 3.

1999-2000 4.

2000-2001 Şampiyon

2001-2002 2.

2002-2003 6.

2003-2004 Şampiyon

2004-2005 Şampiyon

2005-2006 2.

2006-2007 Şampiyon

2007-2008 2.

2008-2009 4.

2009-2010 2.

2010-2011 Şampiyon

2011-2012 2.

2012-2013 2.

2013-2014 Şampiyon

2014-2015 2.

2015-2016 2.

2016-2017 3.

FUTBOLDA 13 KUPA KAZANILDI

Aziz Yıldırım döneminde sarı-lacivertli futbol takımı 13 kupa kazandı.

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası’nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kupayla en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupa kazandı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde 133 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların 53’ünü kazandı, 32’sinde berabere kaldı, 48’sinde de yenildi. Fenerbahçe, Yıldırım dönemine kadar Avrupa’da 84 maç yapmıştı.

17 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı.

Yıldırım, sırasıyla Hırvat Otto Baric, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman Christoph Daum, Brezilyalı Zico, İspanyol Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk yaşadı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ FUTBOLCULARA FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİRDİ

Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde dünya futbolunun önemli futbolcularına sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Yıldırım, dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan futbolculardan Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, Mathieu Valbeuna, Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic, Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang, İspanyol Daniel Guiza, Roberto Soldado, Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani’yi Fenerbahçe’ye kazandırdı.

FENERBAHÇE BASKETBOLDA ZİRVEYE ÇIKTI

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa’da aldı.

Ülker’le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.

Avrupa’nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic’i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7’sini Yıldırım döneminde elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye’ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.

Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 34 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 12 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti. Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.

VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.

2010 yılında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı. 2009 yılında CEV Kupası’nda 3’üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde 2010 yılında 2’nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.

Fenerbahçe’nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI YAPTIRILDI

Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde yaptırdığı tesislerle dikkati çekti.

Ali Şen döneminde Samandıra’da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı.

İstanbul Ataşehir’deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.