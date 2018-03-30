Son dakika! Aziz Yıldırım başkan adaylığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nın balo salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Divan Kurulu üyelerinin de yer aldığı saat 11.00'de başlayan toplantıda Yıldırım, adaylığını açıkladı. Yıldırım'ın sözleri salonda ayakta alkışlandı...

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesi başkan Aziz Yıldırım, Çırağan Palace Kempinski’de düzenleyeceği basın toplantısı ile başkan adaylığını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Ali Koç ile yarışacağı kongredeki seçim sloganı belli oldu. Salondaki masaların üzerine koyulan flamalarda ve salondaki duvarlara asılan panolarda ‘Ruhumuz bir’ yazdığı görüldü… Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe’de futbolu yeniden yapılandıracak “Son model” adını verdiği projesini açıklayacağı öğrenildi.

İşte Aziz Yıldırım’ın açıklamaları…

“Tarihe yeni bir not düşmek için toplandık. Futbolla ilgili projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bugün 20 yıl öncekinden daha fazla heyecanlıyım. Göreve 1998 senesinin şubat ayında geldiğimizde, karşımızda çok parçalı, dağınık bir camia vardı. Bugün, 20 yıl önceki heyecanımdan daha fazla heyecanlıyım. Gerekli ekonomik tedbirleri alıp, tesisleşme hamlesine başladık. İstedik ki sarı lacivert yürekli güzel taraftarlarımız en iyi şartlarda, en modern statta takımını desteklesin. Bu öyle bir hamleydi ki, ezeli rakiplerimizin taraftarları da etkilendi.

Fenerbahçe Türkiye’dir diyerek marka haline getirmek, dünyaca ünlü oyuncuların transferleriyle tüm gözlerin Fenerbahçe’ye çevrilmesini sağladık. Ezeli rakiplerimizin hegemonyasını ‘Efsane geri döndü’ söylemiyle 2000-2001 sezonu şampiyonluğuyla son verdik. Ekonomik ve sportif yönden başarılı olan Fenerbahçe, tarihinin en iyi döneminde hain kumpas ile karşı karşıya kaldı.

Tıpkı Denizli’de olduğu gibi, 2009-10 sezonunda da şampiyonluğu kaybetmesi sağlandı ama bizler Fenerbahçe yıkılmaz diyerek, bildiğimiz doğru yolda devam edip ertesi yıl 2011’de şampiyonluğu kazandık. Türkiye’de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara yol gösterdik. Dünyaca ünlü transferlerle gözleri Fenerbahçe’ye çevirdik.

Hain kumpas ile 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Türkiye Cumhuriyeti’nden önce bu kumpasla ilk karşı karşıya gelen Fenerbahçe oldu. Atatürk’ün Cumhuriyeti ile birlikte Fenerbahçe’yi ele geçirmek istediler. Onlar zannetti ki, Fenerbahçe Aziz Yıldırım’dır. Bu kumpasçıların hedefi beni Fenerbahçe’den uzaklaştırmak ve kulübü ele geçirmekti. Ama bilmiyorlar ki Fenerbahçe sadece Aziz Yıldırım değildir. Onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum“

KENDİSİNE YAYIN YASAĞI GETİRDİ!

Aziz Yıldırım, basın toplantısında kendisine sansür uyguladı! Daha önce kulübün yayın organlarını seçim sürecinde kullanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, FBTV’ye basın toplantısının canlı yayınlanmaması talimatını verdi. Yıldırım’ın adaylık toplantısı, Ali Koç’ta olduğu gibi resmi organlarda haber olarak verilecek ancak canlı yayın olmayacak. Toplantı Çırağan Palace Kempinski Hotel’de düzenlenecek. Yıldırım, seçim sürecinde kulüp tesislerini kullanmama adına toplantıyı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapmama kararı aldı.

İZMİR’DE DE BİR TOPLANTI VAR

Diğer başkan adayı Ali Koç ise akşam saatlerinde İzmirli kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelecek. Saat 18.30’da üyelerle yemekte bir araya gelecek olan Koç, saat 20.00’de kongre üyeleri ve taraftarların sorularını yanıtlayacak.