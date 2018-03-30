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Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anthony Joshua Joseph Parker maçı için nefesler tutuldu. Dünyanın yakından takip ettiği maç öncesinde boks severler Joseph Parker Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. İşte dev maçın ayrıntıları...
19:5730 Mart 2018
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Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Boksun iki dev ismi karşı karşıya geliyor. 20 maçta 20 nakavt ile rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen İngiliz boksör Anthony Joshua ile 24 maçta yenilgi almadan 18 nakavt yapan Yeni Zelandalı Joseph Paker kozlarını ringde paylaşacak. Ağır siklet boksun iki dev isminin maçını kaçırmak istemeyen boks severler Anthony Joshua Joseph Paker maçı ne zaman merak ediyor.

ANTHONY JOSHUA JOSEPH PARKER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece 01.30’da oynanacak. Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma, S SPORT’tan canlı yayınlanacak.

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