Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anthony Joshua Joseph Parker maçı için nefesler tutuldu. Dünyanın yakından takip ettiği maç öncesinde boks severler Joseph Parker Anthony Joshua maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor. İşte dev maçın ayrıntıları...

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