Amerika’dan Rus güreşçi ambargosu

ABD’de düzenlenecek Serbest Güreş Dünya Kupası için Rus takımına vize verilmediği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın artık uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapma vasfını kaybettiğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Serbest Güreş Dünya Kupası, ülkeler arası krize neden oldu. ABD, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Japonya, Küba, İran ve Kazakistan gibi ülkelerin sporcularının yarışacağı 5 Nisan'da Iowa City'de başlayacak olan şampiyona öncesi Rus sporculara vize verilmediği öne sürüldü.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılarak, Rus sporcuların turnuvanın dışında tutulmaya çalışıldığı belirtildi. Moskova'daki ABD Elçiliği'nin Rusya takımına vize vermek adına ayak sürüdüğü, vize görüşmelerini ayarlamadığı öne sürüldü. Bakanlık sözcüsü Zakharova açık bir ayrımcılık yapıldığını söyledi, “Bundan böyle uluslararası spor organizasyonlarını ABD'de yapmak imkansız hale gelmiştir” diyerek tepkilerini gösterdi.

İran çekildi

Katılımcı ülkelerden İran ise organizasyondan çekildi. Dünya Güreş Federasyonu'nun (UWW) Ahvaz kentini, erkekler grekoromen dünya kupasının ev sahibi olarak tanımamasına kızan İranlılar, tepki olarak ABD'deki organizasyona katılmama kararı aldı. İran ve Rusya ile ilgili gelişmeler üzerine, ABD'nin turnuvaya serbest güreşte söz sahibi Hindistan ve Moğolistan'ı davet ettiği, bu iki ülke için vize süreci başlattığı iddia edildi.