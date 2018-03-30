Ali Koç: ‘İcazet mi alacaktık’

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İzmir'de 30 Mart Buluşması organizasyonunda Fenerbahçe taraftarıyla bir araya geldi. Ali Koç, "Bugüne kadar kirli muhalefet sözlerinden uzak durduk. Bundan sonra da aynı gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum" derken Başkan Adayı Ali Koç, "Başkan adayı olacak bir kongre üyesinin mevcut başkandan icazet mi alması gerekirdi" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İzmir’de gerçekleştirilen 30 Mart Buluşması’nda kürsüye çıktı. Gündeme dair flaş açıklamalarda bulunan Koç, Aziz Yıldırım’a da cevap verdi. “Başkan seçildiğim takdirde futbol takımının tüm futbolcularını satacağımı ifade etmiş” diye başlayan Koç’un sözü yuhalamalarla kesilince Ali Koç, “Ben size bunu yapın demedim. Ne olursa olsun o makamdaki kişiye saygı duymak zorundasınız. Sevmeniz şart değil. Sapla samanı karıştırmayalım” şeklinde tepki gösterdi.

Aday olma süreciyle ilgili de konuşan Ali Koç, “Aday olmam sebebiyle koskoca Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum. Biz en doğal demokratik hakkımızla adaylığımızı mali genel kurulda yineledik… Birlik ve beraberliğimizi bozacak bir kelime dahi etmedik. Tüm camiamıza tribünleri doldurma çağrısını yaptık. Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Her samimi Fenerbahçeli böyle davranır. Biz başkanımız ve yöneticilerimize hiçbir zaman hiçbir yerde saygısızlık etmedik, kimseye de ettirmedik. Demokratik hakkımız gereği adaylığımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz. Fenerbahçe milyonlarca taraftarı olan en şanlı spor kulübüdür. Fenerbahçe’de demokratik hakkını kullanarak başkan adayı olacak bir kongre üyesinin mevcut başkandan icazet mi alması gerekirdi? Adaylığımı ne şekilde açıklamalıydım bilemiyorum. Adaylığını açıklayan kişileri FETÖ’cülükle suçlarsak demokrasiden çok çok uzaklaşırız. Sayın başkanımız bugün adaylığını açıkladı, camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Medeni bir şekilde yapılmış iyi bir rekabet yarar sağlar.

3 Temmuz Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisidir. Daha çok uzun yıllar sürebilecek bu sürece, camiada yer alan her başkan ve her yönetim hakkımızı savunmak zorundadır. Seçildiğimiz zaman bu alçak saldırının peşini asla bırakmayacağımıza, bu süreçte uğradığımız zararın tazminatını çıkarmaya çalışacağımızı asla unutmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

‘Taraftar ile bağlar erozyona uğradı’

“Başkanım bunu söylerken, “Hadi bakalım oynasın futbolcular” ifadesinde bulundu. “Böyle söylerseniz bu takım nasıl şampiyon olacak” diye. Böyle bir ifademin olmadığını bilmenizi isterim. Tüm oyuncuları satmak dünyanın hangi takımında var? FFP sınırlaması varken buna inanılabilir mi?” ifadelerini kullanan Ali Koç, “Son 3-4 senede, amiral gemi futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Fenerbahçemizin tartışmasız en büyük gücü olan taraftarı ile arasındaki sıcak bağın erozyona uğradığına şahit oluyoruz. Fenerbahçe her dönem hem şampiyonluk sayısında, hem de ihtişamında rakiplerinin önünde olmuştur. 1953 öncesi şampiyonluklarda rakiplerden açık ara önde olan Fenerbahçe’miz, 90’lı yıllara kadar da hep önde olmuştur” diye konuştu.

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‘Kirli muhalefet yapmadık’

“Bugüne kadar kirli muhalefet sözlerinden uzak durduk. Bundan sonra da aynı gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Her şeyden önce Fenerbahçeliyiz ve aynı gemideyiz” diyen Ali Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili ise, “3 Temmuz kumpasına karşı dimdik bir duruş sergileyen takımımız, 3-4 yıldır mali ve idari konuda sıkıntılar yaşamaktadır. Yarın çok geç olmadan elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün bugündür arkadaşlar. İşte biz bu nedenlerle ‘eski heyecanla yeni kan, tam zamanı’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Altyapı modeli ile ilgili planlarını tekrar anlatan Ali Koç, “İngiltere ve İspanya’da yaptığımız araştırmalarda Fenerbahçe için hangi ekolün uygun olabileceğini tespit ettik. Bırakın Ajax’ları diğer modelleri… Yanıbaşımızdaki örneğe bakalım. Benim çok sevdiğim, sevgi beslediğim Altınordu yapıyorken biz niye yapmayalım?” ifadelerini kullandı.