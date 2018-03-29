Yok böyle plan! Beşiktaş Talisca’yı özel protokelle….

Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyon hakkına sahip olan ancak 21 milyon Euro gibi bir rakamı çıkaramayan Kartal, Çinli bir kulüp ile yapacağı özel protokolle işi bitirecek. Oyuncuyu 40 milyon Euro'ya satacak olan Siyah-Beyazlılar, buradan gelecek paranın 21 milyon Euro'luk kısmını Benfica'ya ödeyip 19 milyon Euro kâra geçmek istiyor.

Beşiktaş’ta Anderson Talisca’nın bonservisinin alınması için her geçen gün yeni bir formül ortaya çıkıyor.

Siyah-Beyazlılar’m Brezilyalı yıldız için yeni planı biraz kafa karıştırıcı olsa da sonunda mutlu son var… İki sezondur Kartal’da kiralık olarak forma giyen Talisca’nm 21 milyon Euro olan opsiyon ücretini kullanmak isteyen ancak bu parayı bulmak için de kaynak arayan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ilk olarak Benfica ile görüşüp opsiyonu kullanacaklarını belirtecek.

Ancak şu anda 21 milyon Euro’yu ödeme durumu bulunmayan Beşiktaş ikili ilişkilerini kullanıp belki de eşine hiç rastlanmamış bir yol izleyecek. Talisca’nm menajerinden oyuncuyu Çin’e 40 milyon Euro’ya satma garantisi alan Beşiktaş, bir kulüple yapacağı özel protokolle Brezilyalı futbolcuyu verecek.

Talisca’nın bonservisinde öncelik hakkı olan Kartal, bu parayı garantiledikten sonra 21 milyon Euro’yu Benfica’nın hesabına yatıracak. Daha sonrasında ise oyuncunun bonservisi Çinli kulübe aktarılacak.

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