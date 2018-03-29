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Ünlü isim Trabzonspor’a başkan adayı oldu!

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.
00:0329 Mart 2018
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Ünlü isim Trabzonspor’a başkan adayı oldu!

Trabzonspor´da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı yazılı açıklamada, “29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

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Etiketler
Ahmet Ağaoğlu spor toto süper lig trabzonspor Türkiye Golf Federasyonu
Son güncelleme: 00:07 | 29.03.2018
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