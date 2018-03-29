Twitter kullanıcılarının kalbini kıran ayrılık

Spor dünyasının en tanınan haber spikerlerinden biri olan Natalie Sawyer, Sky Sports News'teki görevinden ayrıldı. Twütter kullanıcıları, ayrılık kararı sonrası 'Today is a sad day' (Bugün üzücü bir gün) başlığı altında hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

SKOR DIŞ HABER Sky Sports News kanalında sunduğu programlar ile sporseverlerin en sevdiği isimlerden biri olan Natalie Sawyer, ekranlara veda etti. Natalie Sawyer, diğer işleri ile meşgul olabilmek için bu kararı aldığını belirtti. Haberin sosyal medyada duyulmasının ardından Twitter kullanıcıları adeta yas ilan etti. ‘Today is a sad day’ (Bugün üzücü bir gün) başlığı altında toplanan Twitter kullanıcıları, ayrılık kararının ardından yaşadıkları kalp kırıklığını paylaştılar.

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Özellikle transfer dönemlerinin son gününde yaptığı yayınlar ile popüler olan Natalie Sawyer, 18 yıldır sevenleriyle buluştuğu kanalda son kez ekran karşısına geçti. Natalie Sawyer’ın ayrılığının ardından kanal yöneticilerinden biri, The Sun gazetesine verdiği demeçte “Natalie Sawyer ayrılığını canlı yayında duyurmayacak. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki Sky Sports ekranlarına son kez çıktı. Kendisine verdiği emekler için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kanalın da ayrılığı canlı yayında duyurması beklenmezken, spor ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri sessiz sedasız görevini bırakmış oldu.

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Natalie Sawyer’ın ayrılık kararı sonrası Twitter kullanıcıları adeta mesaj yağmuru başlattı. Binlerce paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları ‘Bu gerçek olamaz. Natalie Sawyer işi bıraktı mı? Lütfen doğru olmadığını söyleyin” paylaşımlarında bulundular.