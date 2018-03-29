Tevez, hapiste sakatlandı

Çin macerasını sonlandırarak Boca Juniors'a transfer olan Tevez, ilginç bir sakatlık yaşadı.

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli yıldız golcü Carlos Tevez, ziyaret amaçlı gittiği hapishanede sakatlandı.

Avrupa'da Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi kulüplerde forma giymiş olan golcü futbolcu Carlos Tevez, bu kez de yeşil saha dışında sakatlandı.

Başarılı futbolcu, silahlı soygun suçundan 16 yıl hapse çarptırılan kardeşini ziyaret etmek için gittiği cezaevinde mahkumlarla maç yaptı.

20 dakika süren mücadelede Arjantinli yıldız sakatlık geçirirken, yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

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