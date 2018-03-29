Survivor’da en çok oyunu kim kazandı? İşte Survivor puan durumu…

Survivor'da all star ve gönüllülerin mücadeleleri nefesleri keserken, hangi yarışmacı kaç oyun kazandı merak ediliyor. İşte ödül oyunları, dokunulmazlık oyunları sonrasında ortaya çıkan sonuçta puan tablosu nasıl şekillendi? İşte Survivor puan tablosu...

Survivor 2018, TV8 ekranlarında soluksuz izlenilmeye devam ederken dokunulmazlık ve ödül oyunlarında en çok kazanan yarışmacı kim olduğu merak ediliyor. İşte Survivor oyun performansı ve yarışmacıların puan tablosu…

SURVİVOR PUAN TABLOSUNDA ADEM İLE NAGİHAN KAPIŞIYOR

Survivor yayınlandığı her gün birbirinden heyecanlı oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Survivor 2018'de yarışan all star ve gönüllüler yarışmacılarının bireysel ve takım yarışmalarındaki ortaya koydukları performansın sonucu puan durumu oluşturuldu. Tüm yarışmacılar arasında en iyi performansa sahip isimin kimin olduğu da ortaya çıktı. Adem ile Nagihan önde geldiği puan durumunda, Damla ve Turabi ise yakın takipte yer alıyor.