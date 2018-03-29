Survivor Nagihan kimdir? Nagihan kaç yaşında?

Survivor'da all star takımından gönüllüler takımına geçerek dikkatleri üzerine eken Nagihan adete Survivor'u yeniden başlattı. Peki Nagihan Karadere kimdir? Survivor Nagihan nereli? İşte Nagihan Karadere hakkında merak edilen her şey...

Survivor’da yaptıklarıyla adından en fazla söz ettiren yarışmacıların başında gelen Nagihan Karadere yeni takımıyla birlikte performansında da yükselişe geçti. Eski takımı all starın tepkisini çeken Survivor Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere nereli, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere hakkında merak edilen her şey…

SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere Survivor 2018 All Starlar kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu. Zorlu mücadelede yer alacak olan Nagihan Karadere Survivor'a damga vuran isimlerden biri oldu. Survivor 2016'da yer alan ve kadınlar arasında en iyi istetistiğe sahip olan isimlerden olan Nagihan Karadere All Starlar adına mücadele edecek.Milli atletlerimizden Nagihan Karadere, Survivor 2016'da Ünlüler takımında mücadele etmişti. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın 2018 kadrosuna milli atlet Nagihan Karadere dahil oldu.