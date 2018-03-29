Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu’nun eşi kim?

Survivor'da ardı ardına talihsiz kazalar yaşayan Hakan Hatipoğlu adanın en tecrübeli isimlerinin başında geliyor. Peki Survivor Hakan kimdir, kaç yaşında ve eşi kim? İşte Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

Survivor 2018’in en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Hakan Hatipoğlu yarışmaya All Star takımında başlayıp Acun Ilıcalı tarafından Gönüllüler takımına geçirilmişti. Survivor Gönüllüler takımında mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Hakan Hatipoğlu son dönemde önce boynunu incitmişti, son olarak da oyun sırasında geçirdiği sakatlıktan ötürü yüzüne dikiş atıldı. Peki, Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Hakan Hatipoğlu eşi ve hakkında merak edilenler…

SURVİVOR HAKAN KİMDİR? HAKAN HATİPOĞLU’NUN KARISI KİM?

Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul‘da doğdu. İstanbul Burgazada'da büyüdü. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kendi reklam ajansını kurdu.

2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ile ayrıldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor'da da spor programı sundu.

Hakan Hatipiğlu, 2010 yılında, 17 Nisan 2010 – 18 Eylül 2010 tarihleri arasında yayınlanan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar “Var mısın Yok musun” yarışmacılarından seçildiği Panama‘da yapılan “Survivor Kızlar – Erkekler” yarışmasına katıldı.