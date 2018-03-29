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Son dakika! Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.
11:2029 Mart 2018
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Son dakika! Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Zirve yarışında bu haftanın en kritik karşılaşması olarak değerlendirilen mücadelede Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya yapacak.

İşte haftanın tüm maçları ve hakemleri…

Detaylar birazdan…

Etiketler
fırat aydınus galatasaray hakem trabzonspor
Son güncelleme: 11:27 | 29.03.2018
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