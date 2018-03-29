Şenol Güneş’e ağır eleştiri!

Trabzonspor'un eski başkanlarından Sadri Şener, kendi döneminde istifa eden Şenol Güneş'e sert eleştirilerde bulundu. Sadri Şener, Trabzonspor'un yeni stadına Şenol Güneş ismi verildiği için gitmediğini söyledi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve başkanlı seçime hazırlanan Trabzonspor’da eski başkanlardan Sadri Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor’da yayınlanan ‘Basın Tribünü’ programına katılan Sadri Şener, Trabzonspor’un şimdiki durumu ve kendi dönemi ile ilgili konuştu. Şu anda Beşiktaş’ı çalıştıran Trabzonspor’un eski teknik direktörü Şenol Güneş’e sert eleştirilerde bulunan Sadri Şener, yönetimin transfer politikasını yanlış bulduğunu da söyledi.

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Trabzonspor’da başkan olduğu dönemde Şenol Güneş’in istifa ettiğini hatırlatan Sadri Şener, şunları söyledi:

“Şenol Güneş giderken talihsiz şeyler söyledi. Trabzonspor'daki kaleciliği unutulmaz ama istifa eden insana da ben Sadri Şener olarak kal demem… Ertesi gün de Tolunay Kafkas'ı getirdim. Benim aleyhimde demeç verdikten sonra hiç görüşmedim. Trabzonspor’un yeni stadına Şenol Güneş ismi verildiği için hiç gitmedim. Fikret Orman, beni aradı ‘Şenol Güneş'i alıyorum’ dedi. Ben de al dedim, kimsenin ekmeğine engel olmam. Selçuk ile Burak'ın gidişinden de kırgınım. Özellikle Burak'ın gidişinde menajeri beni kandırdı. Başkan olsam Burak'ı geri almazdım.”

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SOSA TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Yönetimin transfer politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sadri Şener, Sosa hakkında “Sosa diye bir arkadaş var, bu zaten zor geldi Trabzon'a… Zorla oynuyor, ben bile anlıyorum. Beklediğimiz Sosa değil, yanlış transfer. Çok büyük paralar alıyor. Ben sana 5 milyon Euro veriyorsam gol atacaksın” dedi. Sadri Şener, Trabzonspor’un borçları hakkında ise şunları söyledi:

“İlk başkanlığımda 1990'da 3 milyon dolar bağışladım. Benden sonraki dönemde gelen yönetim, benim aldığım oyunculardan iyi para kazandılar. Beşiktaş'ın 2 katrilyon borcu varmış, kimse soruyor mu? Kupalar var, şampiyonluklar var. Önemli olan o. Mesela Inter'i, Milano'da 1-0 yendik. Bu bir keyif, Trabzonspor tarihi için önemli. Beni mahkemeye verdiler, tek başıma kaldım. Sonra beraat ettik. Bizde böyle bir terbiye yoktu. Kulübe bir ton para verdim, sonra mahkemeye verildim. Müzeye bile icra gelmiş, müzeye haciz gelir mi? O kadar siyasi gücümüz var…”