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Sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi

Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verdi.
13:2129 Mart 2018
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Sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi

Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok – AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.

Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok – AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.

Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.

Savvidis’in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

27 Mart 2018 Yunanistan`da askıya alınan futbol maçları hakkında karar Yunanistan'da askıya alınan futbol maçlarının hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Ivan Savvidis men cezası PAOK başkanı yunanistan
Son güncelleme: 13:38 | 29.03.2018
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