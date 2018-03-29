Sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi

Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verdi.

Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok – AEK maçında belindeki silah ile sahaya inerek hakemin üzerine yürüyen Paok Başkanı Ivan Savvidis, 3 yıl boyunca futboldan men edildi.

Belindeki silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Ligi'nde oynanan Paok – AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen Paok Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.

Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.

Savvidis’in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

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