Roma Başkanı Jim Palotta’dan Cengiz Ünder hakkında açıklama

Roma Başkanı Jim Palotta, Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşmeleri olduğunu dile getirirken oyuncuya gelecek transfer tekliflerini reddedeceklerini açıkladı.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’nın başkanı Jim Palotta, transfer dedikodularıyla ilgili açıklamada bulunurken Cengiz Ünder ve kaleci Alisson Becker hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Sezon başında Medipol Başakşehir’den transfer edilen Cengiz Ünder’in performansını beğendiğini söyleyen Palotta, “Cengiz Ünder gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Onunla 5 yıllık sözleşmemiz var ve bunu koruyacağız. Aynı şey kaleci Alisson için de geçerli” dedi.

Roma’dan ayrıldıktan sonraki performanslarıyla isimleriden söz ettiren Juventus’lu Pjanic ve Liverpool’lu Salah hakkında konuşan Palotta, “Salah Premier Lig’den teklif gelince ayrılmak istediğini söyledi. Pjanic’in ise sözleşmesindeki maddeden dolayı ayrılmasına engel olamadık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile eşleşmelerini değerlendiren Palotta, “Bu eşleşmeden dolayı mutluyum. Çünkü her takımla mücadele edebilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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