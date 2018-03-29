Mehmetçik Vakfı’na anlamlı jest

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 27'nci haftasında sahasında konuk edecekleri Gençlerbirliği maçında alınan bilet paralarını, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını duyurarak, taraftarları tribünlere davet etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısına Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Gevrek, Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlere ve yaralanan gazilere destek için ligin 27’nci haftasında cumartesi günü Malatya temsilcisine konuk olacak Gençlerbirliği maçında alınan bilet ücretlerini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını belirterek, şöyle dedi:

“Bugüne kadar devletimiz ve milletimiz için şehit olan bütün şehitlerimize ve Afrin’de destan yazan Mehmetçiğimize, orada şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz Mehmetçiğimiz Afrin’de hakikaten ülkemizin güvenliği için, bizim güvenliğimiz için ve oradaki halkın güvenliği için ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ yaptı. Yaklaşık 2 aydır oradalar ve biz de Evkur Yeni Malatyaspor olarak onlara destek olmak adına müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız. Çünkü ne yapsak azdır. Hakikaten askerimiz bizim için, ülkemiz için orada canını siper ettiler. Şehit düştüler, gazi oldular. Bu anlamda bizler de Malatyalı ve kulüp olarak ben burada Passolig Genel Müdürü Ceyhun beyle görüştüm. Onlar da hizmet bedeli almayacaklar. Tamamını Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağız. İnşallah Malatyalı hemşerimiz bu kampanyaya sahip çıkarlar. Ben şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”

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“BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Gevrek, bugüne kadar taraftarların 2’nci ligden bu yana takımlarına sahip çıktıklarını ifade ederek, “Takımlarının yanında oldular ve sonuna kadar bizle beraberler. Cumartesi günü saat 13.30’da bütün taraftarımızı Malatya ve Malatya dışında olan bütün Malatyalı hemşerilerimizi stada bekliyoruz. Ben buradan Malatyalı hemşerilerimize, Malatyalı esnaflarımıza özellikle bir ricada bulunmak istiyorum. Orada çalışan taraftarlarımız var. Cumartesi günü belki 2 saat önceden gelecekler. Cumartesi günü taraftarlarımıza izin verirlerse, onlar da destek olurlarsa çok seviniriz. O statta hep beraber bu maçta da galip gelmek istiyoruz, rahatlamak istiyoruz. Çünkü 34 puandayız. Daha bir şey bitmedi. En az 2 maç daha almamız lazım. Bu maç bizim için çok önemli. İnanıyorum ki Malatyalı hemşerilerimiz, esnaflarımız ve taraftarımız takımına sahip çıkacaklar. Cumartesi günü saat 13.30’da bütün taraftarımızı özellikle İstanbul’da olan hemşerilerimizi bu maça davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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“TARAFTARIMIZ 12’NCİ ADAM OLUYOR”

Fenerbahçe maçında bilet fiyatlarının tartışılması konusuna değinen Gevrek, “Bizim gerçek taraftarımız hakikaten 2’nci ligden bu yana bizle beraber. Deplasmanlara da geliyorlar, stadı da dolduruyorlar. Tabii ki Fenerbahçe maçında belki biraz zamanlama olarak sezon başında yapılsaydı bu tepki olmayacaktı. Zamanlama konusunda hak verdiğimiz yanları var. Bu konuda da bence artık takımımıza sahip çıkalım, sahip çıkılması lazım. Evet, Fenerbahçe maçı önemliydi, Trabzonspor maçı önemliydi, tüm maçlar bizim için önemli ama taraftar açısından baktığınız zaman, bizim açımızdan bakıldığı zaman bizim için en önemli maç Cumartesi oynayacağımız bu maç. Taraftarımızın aslında bu maça gelmeleri lazım, sahip çıkmaları lazım. Taraftarımızın cumartesi günü stadı dolduracağını umuyorum. Çünkü bu takım hepimizin. Bütün Malatyalıların. Buralara kolay kolay gelinmedi. Süper Lig’deyiz. Şu an 34 puandayız. Daha bir şey bitmedi. En az 2 maç daha almamız lazım ama taraftarlarımız hakikaten bizim için çok önemli, çok değerli ve taraftarımız en büyük gücümüz diyoruz. Taraftarsız olmaz. Taraftar hakikaten o stadı doldurursa 12’nci adam oluyor ve galibiyette büyük payı oluyor” diye konuştu.