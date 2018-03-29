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Lazio’dan transfer sakarlığı!

Lazio, 2014-2015 sezonun başında Feyenoord forması giyen Stefan de Vrij'ı 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Lazio'nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.
08:3729 Mart 2018
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Lazio’dan transfer sakarlığı!

İtalyan ekibi Lazio, 2014-2015 sezonun başında Feyenoord forması giyen Stefan de Vrij’ı 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

HollandalI oyuncu, 4 sezondur kariyerini Çizme ekibinde sürdürken, Lazio’nun bu transferde skandal bir hata yaptığı ortaya çıktı.

İtalyanların 2 milyon Euro’luk bir ödemeyi Feyenoord Kulübü yerine kendisini Feyenoord çalışanı olarak tanıtan başka bir kişiye yaptığı öğrenildi.

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Etiketler
feyenoord hollanda italya lazio Stefan de Vrij transfer
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