İngiliz devi Çağlar’ın peşinde!

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de forma giydiği Arsenal, Freiburg'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü sezon sonunda transfer etmeyi planlıyor.

İngiltere Premier Lig’in dev ekibi Arsenal, Mesut Özil’in ardından bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor…

DailyMail’in haberine göre Arsenal savunmada yaşanan krizi Çağlar’ı transfer ederek çözmeyi düşünüyor. Haberde milli futbolcunun bu sezon gösterdiği performansla Manchester kulüpleri, Liverpool, Chelsea ve Roma’nın dikkatini çektiği belirtildi.

Arsenal’in transfer komitesi başkanı Sven Mislintat’ın Çağlar’ın gelişiminin farkında olduğu ve bu yaz bir teklif yapmayı düşündüğü ifade edildi. Bu transfere sıcak bakmayan Freiburg’a, Arsenal’in 30 milyon sterlin değerinde bir teklif yapması bekleniyor. Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Altınordu’dan Alman ekibi Freiburg’a transfer olmuştu. Genç oyuncu bu sezon Bundesliga’nın en istikrarlı oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Arsenal Milan maçında Hakan Çalhanoğlu`nu çıldırtan olay! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Arsenal, İtalyan devi Milan ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyum'unda oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran olay ise İsveçli hakemin verdiği penaltı kararı oldu. İlgili Haberi Oku