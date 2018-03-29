İngiliz devi Çağlar’ın peşinde!
İngiltere Premier Lig’in dev ekibi Arsenal, Mesut Özil’in ardından bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor…
DailyMail’in haberine göre Arsenal savunmada yaşanan krizi Çağlar’ı transfer ederek çözmeyi düşünüyor. Haberde milli futbolcunun bu sezon gösterdiği performansla Manchester kulüpleri, Liverpool, Chelsea ve Roma’nın dikkatini çektiği belirtildi.
Arsenal’in transfer komitesi başkanı Sven Mislintat’ın Çağlar’ın gelişiminin farkında olduğu ve bu yaz bir teklif yapmayı düşündüğü ifade edildi. Bu transfere sıcak bakmayan Freiburg’a, Arsenal’in 30 milyon sterlin değerinde bir teklif yapması bekleniyor. Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Altınordu’dan Alman ekibi Freiburg’a transfer olmuştu. Genç oyuncu bu sezon Bundesliga’nın en istikrarlı oyuncularından biri olarak gösteriliyor.