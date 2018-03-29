Hatem Ben Arfa ayrılığı duyurdu

Fenerbahçe'nin transfer etmek için daha önce çalışmalar yaptığı Hatem Ben Arfa, PSG ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransız yıldız, “Kısa bir süre sonra PSG’deki maceram sona erecek. Zor zamanlar geçirmem rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Takım arkadaşlarımla geçirdiğim harika zamanları hep hatırlayacağım.” dedi. Taraftarlara da teşekkür eden 31 yaşındaki oyuncu “Ayrıca beni destekleyen tüm taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü her zaman seveceğim” ifadelerini kullandı.

2016’da transfer olduğu PSG’de bekleneni veremeyen Ben Arfa, ligde gol atamadığı geçen sezonunun ardından bu sezon forma şansı bulamadı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.