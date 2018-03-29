Hacıosmanoğlu’ndan, Ahmet Ağaoğlu’na destek

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Trabzonspor'da adaylar arasında adı geçen eski dönem başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu kararından vazgeçerek tüm desteğini Ahmet Ağaoğlu'na vereceği iddia edildi.

Muharrem Usta ve yönetiminin 50. yılda şampiyonluk parolası ile çıktığı yolda kötü gidişatı durduramaması Trabzonspor’da olağanüstü hal ilan edilmesine sebep oldu. 29-30 Mart’ta, çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulda bordo mavili kulübün yeni başkanı belli olacak.

Türkiye Haber Merkezi’nin haberine göre; seçime sayılı günler kala kimlerin başkanlığa aday olacağı tartışmaları sürerken ilk atak bordo mavililerde daha önce de yöneticilik yapan Ahmet Ağaoğlu’ndan geldi… Dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabından başkanlığa aday olduğunu kamuoyuna duyuran Ağaoğlu’na camiadan büyük bir destek geldi.

”2 BİN 500 OY İLE YANINDAYIM…”

Kısa süre önce adaylığını açıklayan Ağaoğlu’na ilk destek eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan geldi. Kongrede aday olması beklenen Hacıosmanoğlu’nun bu kararından vazgeçtiği ve son seçimde aldığı 2 bin 500 oyu ile Ahmet Ağaoğlu’na destek vereceği iddia edildi.

Kongreye sayılır günler kala yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.