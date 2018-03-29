Gelen tepkilere dayanamadı! Ronaldo’yu yeniledi

Heykeltıraş Emanuel Santos, alay konusu olan Cristiano Ronaldo heykelini yeniden yaptı. Sosyal medyada gelen tepkilere dayanamayan Emanuel Santos, Cristiano Ronaldo heykelini bir yıl sonra yenilemek zorunda kaldı.

SKOR DIŞ HABER Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelini yapan heykeltıraş Emanuel Santos, alay konusu olmuştu. Yaptığı heykelin Cristiano Ronaldo’ya hiç benzemediği şeklinde eleştiriler alan Emanuel Santos, tepkilere dayanamadı. Daha önce eserini savunan Emanuel Santos, ilk heykeli yaptıktan tam bir yıl sonra, Cristiano Ronaldo’nun heykelini yeniledi.

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Portekiz’in Madeira şehrindeki Funchal Havalaanı’a konulan yeni heykelin nasıl bir tepki alacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları baskı sonrası heykelin değiştirilmesini olumlu karşılandı. Yeni heykelin eskisinden çok daha fazla Cristiano Ronaldo’ya benzediği yorumları yapıldı.

Cristiano Ronaldo, yaklaşık iki hafta önce Suriyeli çocuklar için yaptığı bir paylaşımla da gündeme gelmişti. Cristiano Ronaldo, Facebook hesabından Suriye’deki çocuklar için bir video paylaşmıştı. Portekizli futbolcu ‘Suriye için 7 Kelime’ etiketiyle paylaştığı videoya ‘Güçlü ol, inançlı ol, Asla pes etme’ yazmıştı.