Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’dan yaşlılara ziyaret

Galatasaray'da teknik ekip ve futbolcular Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret etti.
19:1929 Mart 2018
0
Galatasaray’dan yaşlılara ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala, Hasan Şaş, futbolcular Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis ile birlikte Florya’da bulunan Galatasaraylılar Yurdu’na ziyarette bulundu. Fatih Terim, yardımcıları ve oyuncular, yurttaki sakinlere çiçek hediye ederken, misafirlerle yakından ilgilendiler.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Etiketler
galatasaray
Son güncelleme: 20:11 | 29.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER