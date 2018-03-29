Galatasaray yurda döndü
Eurocup Women yarı finalinde iki maç sonunda İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı eleyerek finale yükselen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yurda döndü.
Eurocup Women yarı final turunda İspanyol rakibi Perfumerias Avenida'yı eleyerek finale kalan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Galatasaray ilk maçta 69-62 yendiği Perfumerias Avenida’ya rövanşta 57-55 mağlup olmuştu. İki maçın sonunda adını finale yazdıran sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında üçüncü kez finale kalmanın sevincini yaşamıştı. Galatasaraylı kafile akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak, ardından havaalanından ayrıldılar.