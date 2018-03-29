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Galatasaray yurda döndü

Eurocup Women yarı finalinde iki maç sonunda İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı eleyerek finale yükselen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yurda döndü.
19:0429 Mart 2018
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Galatasaray yurda döndü

Eurocup Women yarı final turunda İspanyol rakibi Perfumerias Avenida'yı eleyerek finale kalan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Galatasaray ilk maçta 69-62 yendiği Perfumerias Avenida’ya rövanşta 57-55 mağlup olmuştu. İki maçın sonunda adını finale yazdıran sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında üçüncü kez finale kalmanın sevincini yaşamıştı. Galatasaraylı kafile akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na iniş yaparak, ardından havaalanından ayrıldılar.

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