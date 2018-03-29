Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup’ta finale çıktı!

Kadınlar EuroCup'ta yarı final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup oldu ancak averaj farkıyla adını turnuvada finale yazdırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup’ta yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Perfumerias Avenida’ya 57-55’lik skorla mağlup olmasına rağmen ilk maçı İstanbul’da 69-62 kazandığı için averaj farkıyla adını finale yazdırdı. Temsilcimizin rakibi yarın akşam (29 Mart) saat 20.00’de oynanacak Reyer Venezia – Hatay BŞB maçı ile belli olacak.

Galatasaray’da Allie Quigley 24 sayıyla maçın ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Kadınlar EuroCup’ta Türk derbisi ihtimali de iyice artmış oldu. Hatay’da oynanan ilk maçta konuğu Reyer Venezia karşısında 74-54 kazanan Hatay BŞB finale yükselme yolunda ciddi bir avantaj elde etmişti. SALON: Pabellon Arena

HAKEMLER: Sebastien Clıvaz, Dariusz Zapolskı, Martin Horozov

PERFUMERIAS AVENIDA: Silvia Dominguez 15, Adaora Elonu 8, Krisi Givens 6, D’Andra Moss 5, Angelica Robinson 10, Maria Asurmendi 3, Erika De Souza 6, Laura Gil, Kim Mestdagh, Laura Nicholls 4

GALATASARAY: Işıl Alben 2, Jelena Dubljevic 6, Olivia Epoupa 9, Gintare Petronyte 12, Allie Quigley 24, Ewelina Kobryn 2, Kaela Davis

1. PERİYOT: 17 – 9

DEVRE: 31 – 26

3. PERİYOT: 45 – 44

5 FAUL ALAN: 39:50 Laura Gil

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