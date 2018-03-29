FIFA, Dünya Kupası’nda görev alacak hakemleri açıkladı! 80 yıl sonra ilk…

FIFA, Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemleri resmen açıklarken 80 yıl sonra ilk kez Premier Lig'de düdük çalan bir hakem Dünya Kupası'nda maç yönetmeyecek.

SKOR DIŞ HABERLER / Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nda 1938’den bu yana ilk kez İngiltere’den hiçbir hakem görev almayacak.

FIFA turnuvada görev alacak 36 hakemi resmen açıklarken İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan hiçbir hakem ekibi listede yer almadı.

FIFA’nın listesinde yer alan tek İngiliz hakem Mark Clattenburg olurken 41 yaşındaki tecrübeli isim sezon arasında Premier Lig’den ayrılarak Suudi Arabistan’da görev almaya başlamıştı.

EURO 2016 finali yöneten ve dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Clattenburg, Şubat ayından itibaren Suudi Arabistan’da düdük çalıyor. İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA’dan Clattenburg’un yerine başka bir ismin konulmasını talep etmiş ancak bu istek reddedilmişti.

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Dünya Kupası, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1938 tarihinden itibaren 12 yıl boyunca düzenlenememişti. 1950 yılından sonra kaldığı yerden devam eden turnuvada en az bir tane İngiliz hakem görev almıştı.

2010 ve 2014 yıllarında Dünya Kupası’nda düdük çalan İngiliz hakem Howard Webb, 2010’da Hollanda ve İspanya arasında oynanan final maçını yönetmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, Martin Atkinson, Stuart Attwell, Robert Madley, Michael Oliver, Craig Pawson, Anthony Taylor ve Paul Tierney’i 2018 Dünya Kupası’nda görevlendirilmesi için aday olarak göstermişti.

TÜRKİYE’DEN CÜNEYT ÇAKIR VE EKİBİ

FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nda görev alacak. Cüneyt Çakır ve ekibi, 2014’den Dünya Kupası’nda sonra 2018’de de Türkiye’yi futbolun en üst seviyesinde temsil edecek. 2018’in Haziran ayında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda Cüneyt Çakır ile Bahattin Duran ve Tarık Ongun da görev alacak.