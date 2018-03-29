FIFA Dünya Kupası öncesi Rusya’ya soruşturma açtı

Rusya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçında ev sahibi ekibin taraftarlarının yaptığı ırkçı hakaretler üzerine FIFA disiplin soruşturması açtı.

2018 Dünya Kupası’na sayılı günler kala turnuvaya ev sahipliği yapacak Rusya’da futbolseverleri endişelendiren bir gelişme yaşandı..

Saint Petersburg’daki hazırlık maçında Fransa’yı konuk eden Rusya’nın taraftarları, Fransız futbolculara karşılaşma boyunca ırkçı söylemlerde bulundu.

BeinSports’un haberine göre; özellikle Kante’nin taç çizgisine yakın oynadığı bölümlerde hakaretlerini yoğunlaştıran Rus taraftarların bu tutumunun ardından, FIFA yaptığı açıklamayla disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Fransa Spor Bakanı da yaptığı açıklamayla, futbol sahalarında böyle davranışların yeri olmadığını ve futbol camiasının yaklaşan Dünya Kupası öncesinde bu probleme karşı bir tedbir alması gerektiğini söyledi. İzlanda`dan Rusya`ya boykot! İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinin boyutları futbola kadar ulaştı. İngiltere'nin ardından İzlanda da Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na ‘diplomatik' boykot uygulayacağını açıkladı İlgili Haberi Oku