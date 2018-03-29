Fenerbahçe’den flaş Aziz Yıldırım duyurusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, yarın (Cuma) düzenleyeceği basın toplantısıyla başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım’ın, Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada toplantının içeriğine ilişkin detaylar verilmezken, Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklaması ve Ali Koç’un adaylığı hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe’den yapılan o duyuru;

“30 Mart 2018 Cuma günü, saat 11:00’de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Toplantıya katılacak basın mensupları basın veya kurum kartlarını ibraz ederek, toplantı öncesinde verilecek basın kartları ile toplantı salonuna giriş yapabileceklerdir.

Basın mensuplarının bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

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