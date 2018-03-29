Fenerbahçe 5. yıldızı takabilecek mi? İşte olası senaryolar…

Fenerbahçe uzun süredir gündemde olan bir konu için düğmeye bastı ve dün Asbaşkan Şekip Mosturoğlu 1959 yılından önce kazanılan şampiyonlukları istemek için harekete geçtiklerini açıkladı. Peki bu şampiyonluklar hangi yılları kapsıyor ve kabul edilirse neler olacak? İşte yaşanması muhtemel senaryo...

Fenerbahçe yönetiminden bir flaş hamle daha geliyor… Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan bir konu için düğmeye bastı ve 1959 yılından önce elde edilen şampiyonlukları istemek için dava açmaya karar verdi.

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, “Arşiv tarih taraması kısmı tamamlanmak üzere. Ondan sonra başvuru yapıp, yapılmayacağına karar vereceğiz. Elimizdeki tarihi verilerde bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Bu şampiyonlukların kamuoyu tarafından da benimsenmesi lazım. Çünkü futbol tarihimizde, Lefter, Şeref Has gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Federasyon 1923’de kuruluyor ama ligler 1958-59 da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumuzda olan diğer kulüpler de var. Göztepe ve Altay gibi. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor” dedi.

12 Mayıs 2012`deki Galatasaray maçı için Fenerbahçe`den flaş iddia Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, 1958 ve 1973 yılları arasında yaşanan şampiyonlukların da sayılması için devreye girdiklerini açıkladı. Mosturoğlu 12 Mayıs 2012'deki Galatasaray maçından sonra çıkan olayların planlı olduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku

O TARİHLER ARASINDA 9 ŞAMPİYONLUK DAHA VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, deplasmanlı ligin başlangıç tarihinden itibaren kazanılan şampiyonlukları geçerli sayıyor. Oysa ki Fenerbahçe’nin Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihi olan 1923 ile 1959 yılları arasında 9 şampiyonluğu daha bulunuyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Birinciliği’nde 3 kez (1933, 1935, 1944), Milli Küme’de ise 6 kez (1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950) mutlu sona ulaşmıştı. İşte Sarı- Lacivertliler, bu şampiyonlukların da Süper Lig’e dahil edilmesini istiyor.

ŞAMPİYONLUK 28’E YÜKSELECEK VE 5.YILDIZ GELECEK

Eğer Fenerbahçe’nin açacağı dava olumlu sonuçlanırsa Türk futbolunda tüm taşlar yerinden oynayacak. Bu durumda şampiyonluk sayısı 28’e yükselecek olan Sarı-Lacivertliler bir anda 5. yıldıza sahip olacak. Ayrıca 6. yıldız için de 2 şampiyonluk kalacak. Galatasaray ise 1959 öncesi sadece 1 şampiyonluğu olduğu için 21’de kalacak. 5 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş da 18’e yükselecek. Fenerbahçe’nin başlatacağı dava sürecinden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’I EMSAL GÖSTERECEK

Fenerbahçe yönetiminin açacağı davada Beşiktaş emsal teşkil edecek. Futbol Federasyonu, Siyah-Beyazlılar’ın 1957 ve 1958 yılında kazandığı Federasyon Kupası’nı lig şampiyonluğu olarak kabul etmişti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş gibi kendilerini de 1959’dan önce kazandığı şampiyonlukların geçerli sayılmasını isteyecek.1959 yılından önce kazandığı şampiyonlukların geçerli sayılmasını isteyen Fenerbahçe yönetiminin açmaya hazırlandığı dava, Beşiktaş için de büyük önem taşıyor.

KABUL EDİLİRSE BEŞİKTAŞ 20 ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK

Çünkü, siyah-beyazlılar’ın da 1959’dan önce Milli Küme’de 3, Türkiye Futbol Birinciliği’nde ise 2 şampiyonluğu bulunuyor. Bunların tescil edilmesi halinde Beşiktaş 20 şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray’la aradaki farkı ise 1’e indirecek.

1923 İLE 1959 ARASI ŞAMPİYONLUKLARIN TESCİL EDİLMESİ DURUMUNDA ŞAMPİYONLUK SAYILARI ŞU ŞEKİLDE OLUŞACAK:

Fenerbahçe 28 (19 Lig,6 Milli Küme,3 Türkiye Futbol Birinciliği)

Galatasaray 21 (20 Lig,1 Milli Küme)

Beşiktaş 20 (15 Lig,3 Milli Küme,2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Trabzonspor 6 (6 Lig)

Gençlerbirliği 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbokulu 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Bursaspor 1 (1 Lig)

Ankaragücü 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Göztepe 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbul Güneş (1 Milli Küme)

Ankara Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Eskişehir Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Muhafızgücü (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbulspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbiye (1 Türkiye Futbol Birinciliği