Eugenie Bouchard’dan flaş itiraf

2014 yılında oynadığı Wimbledon finalinin ardından sıralamada 114'üncü sıraya kadar düşen Eugenie Bouchard'dan flaş bir itiraf geldi.

Aynı yıl dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükselen ancak daha sonrasında deyim yerindeyse tepetaklak olan seksi tenisçi, tenisi bıraktıktan sonra model olmak istediğini söyledi.

Bouchard, “Şu an için tenis benim en büyük önceliğim.” ifadelerini kullanırken gelecek planlarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şu anda odaklandığı tek şeyin dünya sıralamasında yeniden üst basamaklara tırmanmak olduğunu söyleyen seksi raket, “Ancak tenisi bıraktığımda modellik bir seçenek olabilir.” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde kortlardaki başarılarından çok verdiği pozlarla gündeme gelen Bouchard, bu yıl Sports Illustrated’ın bikini sayısına soyunmuştu.

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