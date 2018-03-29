Ersan İlyasova, FETÖ’cü Enes’i yere serdi!

NBA'de dün gece oynanan maçta milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi. Philadelphia ile New York arasındaki mücadeleyi Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 105-98 kazandı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu...

NBA’de Philadelphia’nın New York Knicks ile karşılaştığı mücadelede sosyal medyanın çok konuştuğu bir pozisyon yaşandı…

İkinci periyotun başında milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ’cü Enes Kanter ile karşı karşıya geldi. New York Knicks kaptığı topta hızlı hücuma çıkarken bomboş pozisyonda smaç yapmak isteyen rakibi, Ersan İlyasova’yı hesaba katmamıştı.

ERSAN DEV EKRANA BAKTI

Smaç için yükseldiğinde arkadan gelerek yetişen Ersan İlyasova topu bloklayarak baskete izin vermezken, Kanter boş pozisyonu smaçlayamadığı gibi sert bir şekilde yere düştü. Oyuncu yerde kalırken, Ersan İlyasova kendisiyle hiç ilgilenmedi ve önce arkadaşlarının tebriklerini kabul edip daha sonra hakemlerin faul çaldığı pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. O anlar sosyal medyada da günün en çok konuşulan olayı oldu. İşte twitterdan yapılan bazı yorumlar…

sabah sabah ersan ilyasova'nın fetöcü enes kanter'i hunharca bloklayıp hastanelik ettiği ve dönüp arkasına bile bakmadığı muhteşem sahneyi gördüm moralim yerine geldi — Αhmet (@komikmiahmet) 29 Mart 2018

Ersan ilyasova…Fetöyle mücadelenin nasıl yapılacağını uygulamalı gösteren adam. — serdar bilir (@srdrblr) 29 Mart 2018

ersan ilyasova’ya devlet nişanı verilsin — Ceren (@cerensis) 29 Mart 2018