De Jong’dan Tudor itirafı

Galatasaray'dan devre arasında ayrılarak Almanya'nın Mainz kulübüne transfer olan Nigel de Jong, ülkesinin basınına konuştu. Nigel de Jong, Tudor döneminde neden oynamadığına açıklık getirdi.

SKOR DIŞ HABER Galatasaray’ın Los Angeles Galaxy takımından 2016 yılında transfer ettiği Nigel de Jong, Jan Olde Riekerink döneminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Ancak Hollandalı teknik adamın görevine son verildikten sonra takımın başına getirilen Igor Tudor döneminde formaya hasret kalmıştı. Devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz’e imza atan 33 yaşındaki Nigel de Jong, Galatasaray’daki günleri hakkında konuştu.

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Ülkesinin basınına konuşan Hollandalı futbolcu Nigel de Jong, Tudor ile problemleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sneijder ile ben bir şeyden memnun olmayınca söyleyen kişilikteyiz. Bu da Tudor döneminde takdir görmedi. Riekerink takımın başındayken oynadım ama Tudor ile problemlerimizi aşamadık. Şimdi Tudor Galatasaray’da yok, ben de Almanya’da mutluyum. Burada gerçek bir futbol ortamı var.”