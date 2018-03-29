Celustka’nın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Kurul, Antalyaspor'da forma giyen Celustka'nın iki maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu'nun 29 Mart 2018 günlü 18 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

“Kayserispor Kulübü Derneği ve futbolcu Miladin Stevanovic ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 12.01.2018 tarih ve E.2017/608-K.2018/3 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kayserispor Kulübü Derneği’nin duruşma talebinin reddine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy çokluğu ile,

Antalyaspor futbolcusu Ondrej Celustka ile ilgili PFDK’nın 15.03.2018 tarihli E.2017-2018/750 – K.2017-2018/918 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Antalyaspor futbolcusu Ondrej Celustka’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.“