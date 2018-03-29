CANLI YAYIN: Fenerbahçe Doğuş Khimki basket maçı canlı izle! (bein sport canlı yayın)

Eurolig'in 29. haftasında Fenerbahçe Doğuş Khimki Moskova'ya konuk oluyor. Fenerbahçe Doğuş Khimki maçını canlı yayın izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde canlı izle linki yer alıyor. Peki Fenerbahçe Khimki basket maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın detayları...

Euroleague şampiyonluğu için yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, Rus temsilcisi Khimki Moskova ile karşı karşıya geliyor. Güçlü rakibi karşısındaki ilk maçta 71 – 67 galip ayrılan FB, ikinci maçı da kazanarak Khimki’ye göz dağı vermenin peşinde. Eurolig’in geride kalan 28 haftasında Fenerbahçe Doğuş 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle 2. sırada bulunurken, Khimki Moskova ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Doğuş Khimki Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Khimki Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme linki ve zorlu mücadelenin detayları…

FENERBAHÇE DOĞUŞ KHİMKİ BASKET MAÇI CANLI İZLE

KHİMKİ MOSKOVA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Khimki basket maçı 29 Mart Perşembe günü 18:45'te Mytischi Arena'da oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen basket severler için mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak.