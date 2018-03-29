CANLI YAYIN: Anadolu Efes Barcelona canlı izle! Efes Barcelona hangi kanalda?

Anadolu Efes Euroleague 29. haftasında güçlü ekiplerinden Barcelona'yı ağırlıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle linki bulunuyor. Peki Efes Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Bu sezon hem Avrupa’da hem de ligde işler istediği gibi gitmeyen Anadolu Efes, İspanyolların güçlü takımı Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Euroleague’de play-off’a katılma şansını daha önce yitiren Efes, Barcelona’yı yenerek en azından prestij maçlarını kazanmak istiyor. Anadolu Efes 28 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 22 mağlubiyetle son sırada yer alırken, Barcelona ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. Peki Anadolu Efes Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Anadolu Efes Barcelona maçı canlı izle linki…

EFES BARCELONA BASKET MAÇI CANLI İZLE

ANADOLU EFES BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında bu akşam İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa’yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka beIN Sports 4 ile beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak.