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Caner Erkin’den 1 milyonluk bebek arabası!

Beşiktaş'ın başarılı ismi Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı , önceki akşam Etiler'de baş başa yemek yedi. Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi ve bebeğinin rahatı için kesenin ağzını açtığı görüldü. Caner, eşi ile doğacak bebeğinin konforu ve güvenliği için 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade marka bir cip tercih etti.
08:3229 Mart 2018
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Caner Erkin’den 1 milyonluk bebek arabası!

Kız bebek bekleyen ve 3.5 aylık hamile olan oyuncu, ”Kızınıza isim düşündünüz mü?” sorusuna, “Aklımızda birkaç tane var ama söylemeyelim, sürpriz olsun” yanıtını verdi.

Ünlü futbolcu Caner Erkin’in eşi ve bebeğinin rahatı için kesenin ağzını açtığı görüldü. Caner, eşi ile doğacak bebeğinin konforu ve güvenliği için 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade marka bir cip tercih etti. Güzel oyuncuya olan aşkını her fırsatta dile getiren Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın adının son 3 harfi olan ‘RAN’ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı.

29 Mart 2018 Yok böyle plan! Beşiktaş Talisca`yı özel protokelle.... Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyon hakkına sahip olan ancak 21 milyon Euro gibi bir rakamı çıkaramayan Kartal, Çinli bir kulüp ile yapacağı özel protokolle işi bitirecek. Oyuncuyu 40 milyon Euro'ya satacak olan Siyah-Beyazlılar, buradan gelecek paranın 21 milyon Euro'luk kısmını Benfica'ya ödeyip 19 milyon Euro kâra geçmek istiyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Caner Erkin şükran ovalı
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