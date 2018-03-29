Caner Erkin’den 1 milyonluk bebek arabası!

Beşiktaş'ın başarılı ismi Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı , önceki akşam Etiler'de baş başa yemek yedi. Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi ve bebeğinin rahatı için kesenin ağzını açtığı görüldü. Caner, eşi ile doğacak bebeğinin konforu ve güvenliği için 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade marka bir cip tercih etti.

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