Caner Erkin’den 1 milyonluk bebek arabası!
Beşiktaş'ın başarılı ismi Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı , önceki akşam Etiler'de baş başa yemek yedi. Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi ve bebeğinin rahatı için kesenin ağzını açtığı görüldü. Caner, eşi ile doğacak bebeğinin konforu ve güvenliği için 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade marka bir cip tercih etti.
Kız bebek bekleyen ve 3.5 aylık hamile olan oyuncu, ”Kızınıza isim düşündünüz mü?” sorusuna, “Aklımızda birkaç tane var ama söylemeyelim, sürpriz olsun” yanıtını verdi.
Ünlü futbolcu Caner Erkin’in eşi ve bebeğinin rahatı için kesenin ağzını açtığı görüldü. Caner, eşi ile doğacak bebeğinin konforu ve güvenliği için 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade marka bir cip tercih etti. Güzel oyuncuya olan aşkını her fırsatta dile getiren Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı’nın adının son 3 harfi olan ‘RAN’ı lüks aracının plakasında tercih etmesi de gözden kaçmadı.