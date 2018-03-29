Anthony Joshua Joseph Parker kapışması öncesi polisten uyarı

Tüm dünyanın merakla beklediği Anthony Joshua-Joseph Parker boks maçı öncesi izleyicilere uyarı geldi. Karşılaşmayı yasa dışı yayın sitelerinden takip edecekler hakkında soruşturma açılacağı duyuruldu. Şimdiden 400 bin yasa dışı yayın sitesinin Anthony Joshua-Joseph Parker maçını yayınlayacağını duyurması polisi harekete geçirdi.

SKOR DIŞ HABER Milyonlarca insanı ekran başına kilitleyecek olan Anthony Joshua-Joseph Parker boks maçı öncesi polis, yasa dışı yayınları engellemek harekete geçti. Facebook üzerinden 400 bin yasa dışı yayın yapan sitenin maçı paylaşacağını belirtmesi, polisin seyircilere karşı sert uyarı yapmasına neden oldu. Resmi yayıncı dışında Anthony Joshua-Joseph Parker maçını izlemenin suç olacağını hatırlatan polis, tüm boksseverlerin dikkatli olmasını önerdi.

Ersan İlyasova, FETÖ`cü Enes`i yere serdi! NBA'de dün gece oynanan maçta milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi. Philadelphia ile New York arasındaki mücadeleyi Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 105-98 kazandı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu... İlgili Haberi Oku

Galler’in Başkenti Cardiff’te yapılacak Anthony Joshua-Joseph Parker maçını satın alan Sky Box Office, boksseverlere maçı 19.95 pound’dan satıyor. Londra Entelektüel Suçlar Birimi, maçın kesinlikle yasa dışı yayın yapan paylaşım sitelerinden izlenmemesi gerektiğini duyurdu. Birim, Anthony Joshua’nın maçlarının her yıl en fazla satan spor organizasyonlarından biri olduğu belirtilen duyuruda, bu eğlencenin suça dönüşmemesi için dikkatli olunmasını önerdi.

Ünlü futbolcu Kleber`in deste deste parayla görüntüsü şok yarattı Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz'ın eski takım arkadaşı Kleber'in, sosyal medyada para desteleriyle görüntülendiği videosu ortalığın karışmasına neden oldu. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı... İlgili Haberi Oku

“CANLI İZLEYİN, YASAL İZLEYİN”

Yasa dışı yayın yapan sitelerden maç izlemenin suç olması dışında başka riskler de taşıdığının altı çizilirken, şu açıklamaya yer verildi:

“Bu siteleri kullanmak birçok risk taşıyor. Elektrik siteminin çökmesi nedeniyle yangın ihtimali artıyor. Hatta elektrik çarpmasına bile yol açabiliyor. Resmi yayıncı kuruluştan maçı izleyerek bu riskleri yok edebilirsiniz. Canlı izleyin, yasal izleyin.”

Geçtiğimiz yıl Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko arasında yapılan boks maçını yasaklı siteden izlediği belirlenen bir kişiye 85 bin pound ceza kesilmişti.

Tyson Fury`nin son hali görenleri şok etti Kasım 2015'ten bu yana ringe çıkmayan Tyson Fury'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İrlandalı boksörün epey kilo aldığı görüldü. İlgili Haberi Oku

JOSHUA PARKER MAÇI NE ZAMAN?

Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Nisan Pazar gününe bağlayan gece 00:15 civarında başlayacak. Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu’nda gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye’de S Sport kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. S Sport’un yayını 31 Mart Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.