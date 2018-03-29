Ahmet Ağaoğlu: Taraftarın sabrı Trabzonspor’u layık olduğu yere taşıyacak

Trabzonspor Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu kongre öncesi adaylığıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, 'İnsanların beklentileri büyük. Belki de bu son umut' ifadelerini kullandı.

Bordo- Mavili takımın mevcut yönetimi geçtiğimiz haftalarda aldığı kongre kararı ile Trabzonspor’un yeni bir sürece girmesine neden olmuş hemen akabinde de başkanlık seçimleri için aday isimler ön plana çıkmaya başlamıştı. Öne çıkan isimler arasında tek resmi açıklamayı yapan ise Trabzonspor’un eski yöneticisi Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Ahmet Ağaoğlu adaylığı ile ilgili THM’den Elif Neslihan Sağır’a özel açıklamalarda bulundu.

‘Kimseden ses çıkmayınca aday oldum’

Başkanım Trabzonspor’un içinde bulunduğu süreç ortada bu taşın altına kimse elini sokmak istemedi sanırım ki ilk adaylık açıklaması sizden geldi. Sizi bu sürece iten en önemli etken neydi, nasıl karar verdiniz?

“Ben aslında Muharrem Usta’nın tavrını bekledim. Belki vazgeçebilir diye ama kimseden ses çıkmayınca kendi adaylığımı duyurdum. Trabzonspor kalibresindeki bir takım için kongre sürecinde böylesine büyük bir belirsizlik ve kimsenin ortaya çıkmaması beni çok rahatsız etti. Karar vermemdeki en büyük sebelerden biri bu diğeri de kulübün içerisinde bulunduğu durum ki bu durumdan zaten hiç kimse mutlu değil. Yıllık gelirinin neredeyse 8-10 katı borç yüküne girmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çok sıkıntılı ve içinden çok kolay çıkılabilecek bir durumda değil ama gelmiş olduğumuz noktada benim yine de umudum vardı. Bir kaç sene önce iki üç adayla genel kurula giden Trabzonspor Kulübü’nde şimdi ise son dakikaya girildi ve ortalıkta kimse yok. ”

’61 kere maşallah’

Başkanım dün gece sosyal medya hesabınızdan hiç de beklemediğimiz bir anda yaptığınız açıklama bizi çok heyecanlandırdı. Sizin gözünüzü uyku tuttu mu, heyecanlı mıydınız?

“Mesajlar… telefonlar.. tebrikler… 20 sene önce olsa heyecanlanabilirdim ama yaş 61’e geldiği için heyecandan ziyade girmiş olduğun yükün ağırlığını, sorumluluğunu bildiğin için onun vermiş olduğu baskıyı ve birazda stresi yaşıyorsun.”

Nereden, nasıl, neden bu duruma geldik?

Daha adaylar arasında adınız geçmeye başladığı andan itibaren Trabzonspor taraftarlarından çok olumlu tepkiler aldınız. Hatta, ‘Senin için golf maçına bile varız. yeter ki gel!’ diye seslenen fanlar oldu arada. Onlarla ilgili neler söylersiniz.

“Toplumun bir beklentisi var. Bu beklentilerde birbiriyle çok uyuşmuyor. Kimi diyor ki, ‘Sakın kadroyu değiştirme’ bir diğeri başka bir şey… Herkes oldukça heyecanlı ve doğal olarak bir beklentisi var. Allah kısmet eder de biz kulübün başına gelirsek yapmış olduğumuz icraatlarla yüzde 50’nin beklentisi ile örtüşmeyecek. Drup durduk yerde şu anda % 100’ün desteği arkanızdayken bir anda % 50’yi karşınıza alma ihtimaliniz çok yüksek. Bu durumun topluma çok iyi bir dille anlatılması gerekiyor. Bu konuma neden geldik, nasıl geldik? Bunun ve bundan çıkış yollarının çok iyi anlatılması lazım. Bir şekilde topğlumun ikna edilmesi gerekiyor. Gerçi şuan içinde bulunduğumuz durum da aslında her şeyi özetliyor. Nereden, nasıl, neden bu duruma geldiğimizi…Bırakın Trabzonspor’un sportif başarısını yineliyorum Trabzonspor kongreye gidiyor son gün son saate kadar başkan adayı çıkmıyor.

Sabır…

Toplumun beklentisinden bahsettiniz ki hepimiz de bunun farkındayız. Onlara hangi meajı vermek istersiniz, sizin toplumdan beklentiniz ne olacak?

“Dediğim gibi insanların çok büyük beklentileri var belki de bu son umut… Ama bu son umudun herkesin beklentilerini karşılayacağı söylenemz. Şu kadarını söyleyeyim önümüzdeki 3 senede çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Herkesin çok sabırlı olması lazım. Bizim yapacağımız icraatların, uygulamaların ötesinde onların göstereceği sabır Trabzonspor’u layık olduğu yere taşıyacaktır.

“Trabzonsporu Trabzonspor yapan, Trabzonspor’u efsane yapan dinamikleri harekete geçirebilmek istiyoruz. Herkesin bunu çok iyi irdelemesi lazım. Belki söyleyeceğim şey basit olacak ama Trabzonspor’un 6 yıllık şampiyonluk yaşamış olduğu o süreci insanlar çok iyi analiz ederlerse ki aslında bu o kadar da zor bir şey değil. İşte o vakit nasıl başarılı olduğunu da anlayabilirler. Kalkıp bana şunu da söyleyebilirler,’ Onlar 70 yıllardı şimdi 2000 li yıllardayız.’ Ben de buna cevaben şöyle birşey dile getirebilirim. Ben 2002 yılında başkanlığa aday olduğum zaman 9 maddelik bir deklarasyon yayınlamıştım. Bu 9 maddenin 4 maddesi UEFA kriterleriydi. Bunların en başında da UEFA’nın mali kriterleri geliyordu. O zamanda şöyle eleştirilmiştim. ‘ Futbol artık endüstriyeldir. Bir kulüp borçlanmadan neden korksun. ‘ Endüstriyelse eğer kulüp, ticariyse ‘borçlanmadan neden korksun diye bir kavramın da işin içine girmesi anlamsız bir bakış açısı oluyor. Eğer endüstriyelsen bunun gereğini yapacaksın. Endüstri sürekli para kazanır. Endüstri sürekli para kaybedip, kan kaybetmez. Gelirinin 8 katı borçlanıyorsan sen eğer o endüstri batmış demektir. Burada kimse beni yanlış manlamasın ben ‘Trabzonspor battı’ demiyorum ama gelir gider dengesini sen sağlamak zorundasın. Biz bir taraftan gelir gider dengesini sağlarken diğer taraftan da Trabzonspor’un kullanılmayan dinamiklerini harekete geçirmeliyiz. ”

“Köreltilmiş maden ocağı gibi…”

Trabzonspor’u nasıl görüyorsunuz?

“Köreltilmiş maden ocağına benzetiyorum. Yüksek kalorili kömür madeninin üzerinde oturuyorsun ama sen yurt dışından kalkıyorsun düşük kalorili, fahiş fiyatlı kömür ithalatı yapıyorsun. Trabzonspor faklı bir yapıya sahiptir. Hem futbol kültürü olarak, hem futbol alt yapısı olarak. İstanbul’un kulüpleri ile mücadele ederken, İstanbul kulüplerinin takip ettiği rotayı takip etmek bana göre yanlıştır.

Futbolcu altını var ama kimse görmüyor

Kanayan yara alt yapıya tam anlamıyla uzanma vaklti geldi diyorsunuz?

Trabzon’da futbolcu altın madeni var. Kimse bunu görmek istemiyor. Bugün 102 amatör takımımız, profesyonel kadromuz ve alt yapılarımız da 2000 -3000 tane yetiştirdiğimiz futbolcumuz var. Bu altyapıdaki yetenekler bugün Abdulkadir ve Yusuf A takıma gelene kadar kendisini geleceği adına nasıl motive edecekti? 17-18 yaşındaki çocuk A takıma bakacak oradaki kadroda bir tane bile alt yapıdan futbolcu yok. Orada yoksa bana da burada yer olma diye düşünecek. Ben alt yapıyı çok iyi biliyorum. 12-13 -8 yaşında ele alıp yetiştirip bugun 27-28 yaşına getirdiğim çocuklarım var benim federasyonumda. Onlarında psikolojisini çok iyi bilirim. Futbol alt yapısındaki çocuklarında psikolojisini çok iyi bilirim. Sürekli dışarıdan futbolcu alarak olmaz. Bunu zaten İstanbul takımları yapıyor. Sen İstanbul takımı değisin ki!”

“Alt yapı sağlam olmazsa rüzgar üstünü uçurur”

“Alt yapı üst yapıdır ben hep bunu savunurum. Altın sağlam olmazsa üstün en ufak bir rüzgarda uçar gider. Dediğim gibi bizim yapacaklarımız oldukça önemli ama camianın göstereceği sabır da oldukça önemli. Ben asla taraftara körü körüne bize sabır göstersinler demiyorum. Yaptıklarımızı, uygulamalarımızı yakından takip etsinler. Mümkün olduğunca hata yapmamaya çalışacağız. 10 uygulama yapıyorsak elbet birinde ikisinde hatamız olacak ama hata yaptığımız yerde de yolumuzdan dönmesini bileceğiz. Aynı zamanda toplumun sesine de kulak vereceğiz ama öncelikli olarak yaptığımız icraatları inceleyerek bize sabır göstrersinler. Kafalarında hesap kitap yapsınlar. Ama şuan da boğuşacağımız en büyük sorunlardan birisi içinde bulunduğumuz mali tablo…”

Eski başkan İbrahim Hacıosmaoğlu’nun 2 bin 500 oy ile size destek vereceğini öğrendik. Sizi aradın mı? yol arkadaşlarınızı kısmende olsa belirlediniz mi?

“Evet sağolsun beni aradı. rakam telaffuz etmedi ama ‘Başkan ben aday değilim. Lütfen sen ciddi düşün. Benim senin için yapabileceğim oy desteğim var. Aday değilim ama oy desteği ile arkandayım’ dedi. Yol arkadaşları daha belli değil. O kadar sabrettik biraz daha sabredelim.”