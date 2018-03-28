Yıldız futbolcuyu kayınçosu yaktı! Ferrari’yi pert etti…

İngiltere'de Aston Villa forması giyen Lewis Grabban'ın yeni aldığı Ferrari'si, eşinin kardeşi tarafından perte çıkartıldı.

SKOR DIŞ HABERLER / Aston Villa’nın yıldız futbolcusu Lewis Grabban’ın 250 bin pound’a (1 milyon 416 bin TL) aldığı Ferrari’si, saatler sonra eşinin kardeşi tarafından ağaca vurulunca neye uğradığını şaşırdı.

Ferrari 488 GTB modelini satın alan Aston Villa’nın 30 yaşındaki futbolcusu, eşinin kardeşi Michael O’Donnell ve Türk arkadaşı Gökhan Kızılöz tarafından arabayla antrenman sahasından alınmasını istedi.

Ancak ikili arabayla gittikleri sırada kontrolü kaybettikten sonra yoldan çıktı ve ormanlık alandaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında 93 bin pound’luk (526 bin TL) hasar oluştuğu öğrenildi.

Kızılöz ve O’Donnell’ın bu kaza sonrasında 1 yıl boyunca trafikten men edildikleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Peter Shaw, O’Donnell’ın elinde sakatlık olduğu için Kızılöz’ün arabayı kullandığını kabul ettiği belirtildi.