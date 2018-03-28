Veli Kavlak’tan açıklama: ‘Futbolu bırakmadım’

Beşiktaş forması giyen ancak omuz sakatlığı nedeniyle yaklaşık üç yıldır sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "futbolu bıraktığı" yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Uzun süredir omuz sakatlığı ile boğuşan ve yaklaşık üç yıldır futboldan uzak kalan Veli Kavlak, hakkında “futbolu bıraktığı” yönünde çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından bir açıklamada bulundu ve iddiaları yalanladı.

Dördü yanlış teşhis ile olmak üzere 5 ameliyat geçiren yeşil sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, “Bazı yayın organlarında futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. A2 takımıyla idmanlara ve paralel olarak tedavime planlı bir şekilde devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta 152 resmi maçta görev yapan Veli Kavlak’ın siyah-beyazlılarda bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Veli Kavlak`ın dramı! Tam 7 yıl... Sadece biri doğru beş ameliyat. Kaybolan üç yıl. Tam 7 sene süren sıkıntı... Beşiktaş'ın talihsiz futbolcusu Veli Kavlak'ın sakatlığı nedeniyle yaşadıkları tam bir dram. 7 senedir sakatlıkla boğuşan ve son 3 yıldır sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'ın 4 kez yanlış teşhisle ameliyat edildiği ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku