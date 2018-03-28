Türk hakemin kararı dev maçta ortalığı karıştırdı!

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta İngiltere ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Maça Türk hakem damga vurdu.

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını oynayan iki dünya devi İngiltere ve İtalya dün gece karşı karşıya geldi… Karşılaşmayı yöneten Türk asıllı hakem Deniz Aytekin, VAR kararıyla verdiği penaltı kararına rağmen İngilizler’i ikna edemedi.

İngilizler 26. dakikada Vardy’nin golüyle maçı 1-0 üstün götürüyordu fakat son dakikada yaşanan pozisyon son dönemin tartışma konusu Video Hakem uygulaması ile çözüldü. Deniz Aytekin, video hakem kararıyla İtalya lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Insigne atışı gole çevirdi ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Wembley'de devler yenişemedi Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İngiltere ile karşılaşan İtalya, son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle zorlu deplasmanda 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İtalya'nın kazandığı penaltıya 'VAR' sistemiyle karar verildi İlgili Haberi Oku

İşte tarihe geçen o anlar…