Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Trabzonspor’da Okay’ın sakatlığı tüm planlar bozuldu

Trabzonspor'da Galatasaray mücadelesi öncesinde Okay Yokuşlu'nun milli takımda yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 
15:5628 Mart 2018
0
Trabzonspor’da Okay’ın sakatlığı tüm planlar bozuldu

Trabzonspor’da Galatasaray maçına sayılı günler kala Okay Yokuşlu üzüntüsü yaşanıyor… Okay, A Milli Takım’ın Karadağ ile oynadığı özel maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Genç oyuncunun ayak bileğinde 2. derece ödem olduğu öğrenilirken, kesin durumu Milli Takım’dan dönüşünün ardından çekilecek MR’la birlikte netlik kazanacak. 

Aynı bölgede oynayan Onazi’nin de cezalı olması sayısal olarak Rıza Çalımbay’ı ön libero pozisyonunda sıkıntıya sokarken, Çalımbay’ın Okay’ın oynamaması durumunda galatasaray karşısında orta saha ikilisini Kucka ve Yusuf Yazıcı’dan oluşturabileceği öğrenildi.

28 Mart 2018 Trabzonspor´un Avrupa planı Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek Avrupa kupalarına katılma umutlarını taze tutmayı hedefliyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Okay Yokuşlu sakatlık trabzonspor
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER