Trabzonspor’da Okay’ın sakatlığı tüm planlar bozuldu

Trabzonspor'da Galatasaray mücadelesi öncesinde Okay Yokuşlu'nun milli takımda yaşadığı sakatlık moralleri bozdu.

Trabzonspor’da Galatasaray maçına sayılı günler kala Okay Yokuşlu üzüntüsü yaşanıyor… Okay, A Milli Takım’ın Karadağ ile oynadığı özel maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Genç oyuncunun ayak bileğinde 2. derece ödem olduğu öğrenilirken, kesin durumu Milli Takım’dan dönüşünün ardından çekilecek MR’la birlikte netlik kazanacak.

Aynı bölgede oynayan Onazi’nin de cezalı olması sayısal olarak Rıza Çalımbay’ı ön libero pozisyonunda sıkıntıya sokarken, Çalımbay’ın Okay’ın oynamaması durumunda galatasaray karşısında orta saha ikilisini Kucka ve Yusuf Yazıcı’dan oluşturabileceği öğrenildi.

Trabzonspor´un Avrupa planı Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini yenerek Avrupa kupalarına katılma umutlarını taze tutmayı hedefliyor. İlgili Haberi Oku