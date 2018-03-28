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Son dakika! Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup’ta finale çıktı!

Kadınlar EuroCup'ta yarı final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup oldu ancak averaj farkıyla adını turnuvada finale yazdırdı.
23:2828 Mart 2018
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Son dakika! Galatasaray Kadın Basketbol Takımı EuroCup’ta finale çıktı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup’ta yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Perfumerias Avenida’ya 57-55’lik skorla mağlup olmasına rağmen ilk maçı İstanbul’da 69-62 kazandığı için averaj farkıyla adını finale yazdırdı. Temsilcimizin rakibi yarın akşam (29 Mart) saat 20.00’de oynanacak Reyer Venezia – Hatay BŞB maçı ile belli olacak.

Galatasaray’da Allie Quigley 24 sayıyla maçın ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Kadınlar EuroCup’ta Türk derbisi ihtimali de iyice artmış oldu. Hatay’da oynanan ilk maçta konuğu Reyer Venezia karşısında 74-54 kazanan Hatay BŞB finale yükselme yolunda ciddi bir avantaj elde etmişti.

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Etiketler
galatasaray Kadınlar Eurocup PERFUMERIAS AVENIDA
Son güncelleme: 23:44 | 28.03.2018
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