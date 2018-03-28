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Skora sinirlenen Messi tribünü terk etti!

İspanya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Lionel Messi, son golden sonra maçın bitimini beklemeden tribünden ayrıldı.
00:3728 Mart 2018
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Skora sinirlenen Messi tribünü terk etti!

SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle oynamadığı İspanya maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.

Özel maçta İspanya farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken Lionel Messi ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.

Mücadelenin 74. dakikasında Isco’nun attığı golle skor 6-1’e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi’nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.

28 Mart 2018 MAÇ SONUCU: İspanya 6-1 Arjantin İspanya ile özel maçta karşı karşıya gelen Arjantin zorlu deplasmandan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve ağır bir mağlubiyet aldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
arjantin ispanya Lionel Messi
Son güncelleme: 00:43 | 28.03.2018
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