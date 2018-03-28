Skora sinirlenen Messi tribünü terk etti!
İspanya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği maçı sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Lionel Messi, son golden sonra maçın bitimini beklemeden tribünden ayrıldı.
SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle oynamadığı İspanya maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.
Özel maçta İspanya farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken Lionel Messi ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.
Mücadelenin 74. dakikasında Isco’nun attığı golle skor 6-1’e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi’nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.
Son güncelleme: 00:43 | 28.03.2018