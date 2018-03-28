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Şenol Güneş’in 90’ların Fenomen Dizisinde Rol Aldığı Yıllar Sonra Fark Edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin ilk bölümünde kısa bir süre rol aldığı yıllar sonra fark edildi.
07:5528 Mart 2018
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Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin ilk bölümünde rol aldı.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

90’ların fenomen dizisi Çiçek Taksi’nin Trabzonspor’u konu alan sahnesinde takımın başında yer alan Şenol Güneş’in dizideki görüntüleri yıllar sonra fark edildi.

Trabzonspor’un efsanelerinden Ünal Karaman, Hami Mandıralı, Şota Arveladze gibi isimler de fenomen dizide yer aldı.

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Etiketler
beşiktaş Çiçek Taksi şenol güneş trabzonspor
Son güncelleme: 08:12 | 28.03.2018
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